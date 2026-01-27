各候補の訴えは 衆議院選挙・静岡1区には、共産党の新人・鈴木節子（すずき・せつこ）氏、国民民主党の新人・柴田将平（しばた・しょうへい）氏、自民党の前職・上川陽子（かみかわ・ようこ）氏の3人が立候補しました。 【動画】【公示日・静岡1区】前回選は5人出馬も今回は3人の戦い 共産党・鈴木節子氏 国民民主党・柴田将平氏 自民党・上川陽子氏【衆議院選挙2026】 ＜共産党・新人 鈴木節子候補＞ 「大義のない国民不在の