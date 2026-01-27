各候補の訴えは 衆議院選挙・静岡2区には、中道改革連合の前職・鈴木岳幸（すずき・たけゆき）氏、自民党の前職・井林辰憲（いばやし・たつのり）氏の2人が立候補しました。 【動画】【公示日・静岡2区】県内唯一の「一騎打ち」中道改革連合・鈴木岳幸氏と自民党・井林辰憲氏が激突...連立解消と新党結成の影響は【衆議院選挙2026】 自民と中道の一騎打ちです。 ＜中道改革連合・前職 鈴木岳幸候補＞ 「政治は弱い立場の人の