各候補の第一声 衆議院選挙・静岡3区には、自民党の新人・山本裕三（やまもと・ゆうぞう）氏、参政党の新人・中橋辰也（なかはし・たつや）氏、共産党の新人・竹村真弓（たけむら・まゆみ）氏、中道改革連合の前職・小山展弘（こやま・のぶひろ）氏の4人が立候補しました。 【動画】【公示日・静岡3区】浜岡原発問題も争点か...4人の訴えは? 自民党・山本裕三氏、参政党・中橋辰也氏、共産党・竹村真弓氏、中道改革連合・小山展