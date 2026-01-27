JR北海道は、除雪作業の時間を確保するため、2026年1月28日（水）と29日（木）の最終列車の繰り上げを実施すると発表しました。午後9時以降に札幌駅を発着する列車を運休するということです。JR北海道によりますと、25日から札幌圏で記録的な大雪が降り、運行終了後の夜間時間帯だけでは十分な除雪ができない状態だということです。2日間の最終列車の繰り上げにより、日中と翌朝の列車にも運休が生じる見込みです。運休列車の代行