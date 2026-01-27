各政党や候補者が、“実現したい政策” を訴える今回の衆議院選挙。 その争点を、長崎大学の地域経済の専門家に聞きました。 （長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授） 「これだけ物価が上がってきて、今までの経済の状況とはだいぶ変わってきた中で、日本の経済をどうするのかというビジョンが問われる」 有権者たちの注目を集める「物価高対策」。 消費税の廃止や減税などを巡り、各政党から様々な方針が示されてい