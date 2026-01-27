1月27日、公示された衆院選。新潟市西区・西蒲区・南区や三条市・燕市など県央地域からなる新潟2区には4人が立候補し、前職の2人と新人の2人が議席を争います。 ■参政党・新人平井恵里子 候補 新潟市西区で第一声を上げた参政党の新人・平井恵里子さん。【参政・新人平井恵里子 候補】「日本人をよくするのは当たり前なんです。日本ですから、日本人のための政治をするんです。日本人が豊かになるような政治を私はしたいと