衆議院議員選挙が1月27日に公示された。れいわ新選組・大石晃子共同代表の「第一声」は大阪市。【映像】れいわ・大石共同代表「第一声」ノーカット大石共同代表は「連日テレビで党首討論がありました。その党首討論の数日でも明らかになってきたのは、減税減税と言ってもほぼすべての政党がやる気がない。物価高対策急がなきゃいけない。ほぼすべての政党が言っているけどやる気がない。れいわ新選組は 2019年山本太郎がたった