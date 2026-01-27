【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ【映像】痛恨ミス→咄嗟の凄技で挽回（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）の今季開幕戦が25日まで開催され、ヒョンデのティエリー・ヌービルは総合5位を獲得。競技3日目にはドーナツターンでミスを犯したが、見事なテクニックで挽回。放送席やファンを唸らせた。このモンテカルロで過去2度の優勝を誇るヌービルは、2024の年間チャンピオンでもある。昨年はトヨタの圧倒的