井端ジャパンの枢軸が語ったオーダーの肝は――。ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２７日、福岡市内で行われたトークショーに登場。ホークスＯＢ・五十嵐亮太氏（４６）から「ＷＢＣ１番起用案」を振られると、前のめりに「個人的には１番、面白いなって思います」と即答した。すでに２９人が代表に決定。メンバー構成を頭の中で整理しながら「自分が出塁して塁をにぎわして、後は任せる。ポイントゲッターは山ほどいる