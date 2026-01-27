（キャスター）今回の衆議院選挙のポイントをどうみていますか？ （記者）今回の衆院選は、前回の選挙から1年3か月しか経っていない上、解散から投開票まで戦後最短の16日間と、異例ずくめとなりました。 「政権選択選挙」としても位置づけられ、物価高を踏まえた経済対策や子育て支援、安全保障なども争点となっています。 前回選挙から与党は自民・公明から自民・維新へと枠組みが変わり、立憲と公明は新党「中道改革連