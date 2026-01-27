解散から投開票まで、わずか16日間。高市内閣が発足して初の国政選挙となる衆議院選挙が27日に公示されました。「政権選択選挙」としても位置づけられ、物価高を踏まえた経済対策や子育て支援、安全保障なども争点となっています。 【鹿児島3区】 鹿児島3区に立候補したのは、 ▼中道改革連合前職で5期目を目指す野間健さん(67) ▼自民党元職で7期目を目指す小里泰弘さん(67) の2人です。 【候補者の第一声】 野間健 候補