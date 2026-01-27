解散から投開票まで、わずか16日間。高市内閣が発足して初の国政選挙となる衆議院選挙が27日に公示されました。「政権選択選挙」としても位置づけられ、物価高を踏まえた経済対策や子育て支援、安全保障なども争点となっています。 【鹿児島1区】 鹿児島1区に立候補したのは届け出順に、 ▼自民党比例九州前職で5期目を目指す宮路拓馬さん(46) ▼参政党新人で医師の牧野俊一さん(40) ▼共産党新人で党の非常勤職員の小山慎之