解散から投開票まで、わずか16日間。高市内閣が発足して初の国政選挙となる衆議院選挙が27日に公示されました。「政権選択選挙」としても位置づけられ、物価高を踏まえた経済対策や子育て支援、安全保障なども争点となっています。 【鹿児島2区】 鹿児島2区に立候補したのは、 ▼参政党新人で元横浜市議の高橋徳美さん(56) ▼共産党新人で元県議の松崎真琴さん(67) ▼自民党前職で3期目を目指す三反園訓さん(67) の3人です。