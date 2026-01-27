日本海側の大雪、27日（火）は一旦小康状態となりましたが、まだまだ油断のできない状況が続きそうです。28日（水）も日本海側では雪が降り続くでしょう。雪雲の予想です。山陰から北の日本海側は雪や吹雪が続くでしょう。雪雲は弱まったり強まったりを繰り返し、夜にかけても日本海側に雪を降らせそうです。特に夜遅くには山陰や東北北部で雪の降り方が強まるでしょう。29日（木）と30日（金）は再び大雪となるところがありそうで