「最長寒波」の影響は27日も続いていて、北日本を中心に交通機関に大きな影響が出ています。さらに、各地で事故も起きていて、雪で埋もれた車からは、男性が死亡しているのが見つかっています。■大雪の影響続くバスは終日運休、JR札幌駅でも運休や遅れ記録的な大雪の影響が続いている北海道。札幌市内の住宅街には、大人の背と並ぶほどの雪の壁があちこちで見られました。そんな中、雪で収集車が通れず、26日のごみの回収ができ