秋山黄色が、yamaとのコラボ曲「Nemophila feat. yama」を1月28日に配信リリースする。 （参考：秋山黄色、“自分との対バン”で示した歌う意義観客一人ひとりと心重ねた『BUG SESSION』） 同楽曲は、秋山黄色が作曲、yamaが作詞を担当した共作曲だ。 生命力が強いことから許しの意味が花言葉に込められた“ネモフィラ”をタイトルに冠した楽曲では、幸福と不幸が隣り合わせであることに安心を覚えながら、ただひ