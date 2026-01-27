FC町田ゼルビアは27日、J1百年構想リーグのキャプテンをDF昌子源が務めることが決まったと発表した。町田は黒田剛監督の就任以来、選手・スタッフによる「キャプテン総選挙」によってキャプテンを決定しており、昌子は2024年の加入時から3シーズン連続での任命となった。また副キャプテンも昨季に続いてMF下田北斗とDF中山雄太が務めることに決まった。3選手はクラブを通じてコメントを発表している。●昌子源今回もキャプテ