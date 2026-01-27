アビスパ福岡は27日、水戸ホーリーホックからGK松山健太(27)が完全移籍で加入することが決まったと発表した。28日からトレーニングに合流するという。松山は福岡県出身。椎田中、九州国際大付高、桃山学院大を経て2021年からいわてグルージャ盛岡でプロ生活をスタートした。これまでは鹿児島ユナイテッドFC、水戸、期限付き移籍先の浦和レッズに在籍。J2リーグ通算20試合、J3リーグ通算21試合に出場した。松山は福岡を通じて