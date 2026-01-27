湘南ベルマーレは27日、昌平高出身ルーキーのMF山口豪太が第104回全国高等学校サッカー選手権大会で負傷し、左内転筋損傷と診断されたと発表した。山口は昨年12月31日の2回戦・高知戦(◯4-0)で先発出場し、先制点を挙げた後、後半24分に途中交代。3回戦・帝京長岡戦(●0-1)では80分間フル出場していた。また湘南は同日、MF小野瀬康介が左膝半月板損傷、FWファビアン・ゴンザレスが左膝内側側副靭帯損傷と診断されたことも発