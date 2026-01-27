東京都によりますと、東京・上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を乗せた飛行機は、午後8時すぎ、成田空港を出発しました。2頭はあす、中国に着く予定で、その後、同じ日のうちに、母親パンダの「シンシン」や姉の「シャンシャン」のいる、四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」に到着する予定です。到着後は検疫を受けるということですが、公開に向けた具体的なスケジュールなどはまだ決まっ