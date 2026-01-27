27日の高知競馬6R（ダート1400メートル、8頭立て）で1番人気のシンデレラスマイル（牝6＝宮路、父キンシャサノキセキ）が1着。鞍上の吉原寛人（42）は地方競馬通算3300勝を達成した。2001年4月7日の初騎乗から1万7037戦目。3300勝のうち200勝以上が地方競馬重賞で、吉原は昨年12月7日の金沢競馬「第61回中日杯」で“アンカツ”こと安藤勝己元騎手の持つ地方競馬重賞通算200勝を23年ぶりに塗り替えた。