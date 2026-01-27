大手ゼネコン、鹿島の天野裕正（あまの・ひろまさ）社長が23日午前11時40分、心不全のため東京都港区の虎の門病院で死去した。74歳。神奈川県出身。葬儀は近親者で行う。押味至一会長（76）が27日付で社長に就任した。兼務となる。天野氏は1977年に鹿島入社。副社長などを経て2021年6月に社長に就任した。押味氏は15年から社長を6年務めた。押味至一氏（おしみ・よしかず）東工大卒。74年鹿島。社長を経て21年6月から会長