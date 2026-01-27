スポニチスポニチアネックス

かみじょうたけし「ダグアウト!!!」でPL学園OBの後輩に苦言

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 26日のBS10の番組で、宮本慎也氏がPL学園の先輩、後輩に苦言を呈した
  • 「ギリギリいける人と、やっぱり3メーター前で止めなあかん人」と宮本氏
  • 「ギリギリまで」と、1学年上の野村弘樹氏には近づけると明かした
