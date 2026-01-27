横野すみれが、1月19日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。アザーカットが5枚公開された。 横野すみれ 横野すみれ 横野すみれは、抜群のプロポーションとかわいらしい顔立ちで人気を博しており、SNS総フォロワー数は55万人超え。モデルとしてさまざまな雑誌の表紙を飾っており、俳優としても“悪女”役での演技が高く評価され、ドラマや舞台で活躍の幅を広げている。 横野すみれインタビュー ◆週刊プレ