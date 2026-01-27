27日に公示された衆院選。東海3県(愛知・岐阜・三重)には25の小選挙区があります。メ～テレで選挙を担当する小島佑樹記者の解説とともに、東海3県の全小選挙区に立候補した102人の顔ぶれを見ていきます。■愛知1区 名古屋市中区や東区などを含む愛知1区には、自民党の元職・熊田裕通氏(61)、中道改革連合の元職・吉田統彦氏(51)、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかし氏(77)、参政党の新人・近田茜氏(33)の4