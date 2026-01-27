メ～テレ（名古屋テレビ） 衆院選は27日に公示日を迎えました。 愛知1区では、“選挙モンスター”と呼ばれる前名古屋市長も立候補しましたが、前回とは構図が変わっています。 名古屋市中区や東区などを含む、愛知1区。 届け出順に自民党の元職・熊田裕通氏(61)、中道改革連合の元職・吉田統彦氏(51)、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかし氏(77)、参政党の新人・近田茜氏(33)の4人が立候補しています。