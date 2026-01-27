いわゆる「国保逃れ」が指摘されている静岡･島田市の三村隆久市議が、1月26日、その指摘を認め謝罪しました。また、島田市議会は三村市議に警告書を出すことを決めました。（島田市三村 隆久 市議）「この度は多くの皆さまに、大変な ご迷惑をおかけしたこと、市民･国民の皆さまの信頼を損なう行為となってしまったこと、深くおわび申し上げます」収入に応じて決まる「国民健康保険料」の支払いを逃れ、低額な報酬を基準とした社