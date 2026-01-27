中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信） 【新華社北京1月27日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は27日の記者会見で、日本にいたジャイアントパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）が同日に中国への帰国の途に就いたことに関し、2頭は中日間の関連協定に基づき中国に帰国するとした上で「日本の人々が中国に来てパンダを見ることをこれまで通り歓迎する」と表明した。