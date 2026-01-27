国境を越える薬物犯罪に対抗するための国際会議が開かれ、各国の取り締まり機関が連携を確認しました。27日から開かれているADEC＝アジア・太平洋薬物取締会議には、アメリカやタイなど30か国の薬物取り締まり機関などが集まり、最新の薬物情勢などを共有しています。警察庁の楠芳伸長官は、日本国内で若者の検挙が増えている「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」に触れ注意喚起しました。また「最近のアジア・太平