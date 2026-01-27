「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した疑いで、広島カープの羽月隆太郎容疑者が逮捕されました。警察によりますと、羽月容疑者は2025年12月16日前後に日本国内で、指定薬物「エトミデート」若干量を摂取して使用した疑いが持たれています。警察は、27日午後5時半ごろ、羽月容疑者を警察署内で逮捕したということです。