衆議院選挙が27日に公示され、2月8日の投開票に向けて選挙戦が始まりました。犬山市・江南市・小牧市などの『愛知16区』では、参政の新人、ゆうこく連合の元職、自民の新人、中道と国民の前職のあわせて5人が立候補しています。前回は自民が候補者を擁立せず、公明の候補を支援する珍しい選挙区でしたが、公明が立憲と合流したことで構図が一変しています。27日午前、愛知県犬山市の名鉄の駅前で第一声を上げた中道の前職・松