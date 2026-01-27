水戸ホーリーホックは１月27日、松山健太がアビスパ福岡に完全移籍すると発表。チームへの合流は28日のトレーニングから予定されている。27歳のGKは、水戸の公式サイトを通じて、「この度、アビスパ福岡に移籍することを決断しました。まず初めに、選手、スタッフをはじめ、水戸ホーリーホックに関わるすべての皆様、本当にありがとうございました」と感謝し、次のように続ける。 「水戸では半年という短い期間でしたが、