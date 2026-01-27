阿武隈急行が全線再開され、福島学院前駅で車両を出迎える学生ら＝2022年6月27日、福島市国土交通省東北運輸局は27日、地域公共交通活性化再生法に基づき、阿武隈急行（福島県伊達市）の鉄道事業再構築実施計画を認定した。同社が設備を保有し、福島、宮城両県と沿線5市町が整備費と維持修繕費を負担する「みなし上下分離方式」を採用。国の交付金も活用し、自治体が計約170億円を支援する。計画の実施期間は2026年度からの10