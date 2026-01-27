パリのエッフェル塔＝7日（ゲッティ＝共同）【パリ共同】パリのシンボル、エッフェル塔に、歴史的な女性科学者らの名前が刻まれることが決まり、パリ市は26日、選出された72人の名前を公表した。キュリー夫人として知られるマリー・キュリーらに並び、パリで長く活動した物理学者、湯浅年子（1909〜80）も含まれた。エッフェル塔は1889年の開業以来、「第1展望台」の外側に偉大なフランスの科学者72人の名前が刻まれている。だ