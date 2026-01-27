戸部警察署（資料写真）戸部署は２７日、不同意わいせつの疑いで、中国籍で島根県浜田市、島根県立大学研究生の男（３８）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年１０月１日午前３時２０分ごろから同半ごろまでの間、岡山駅西口バスセンター（岡山市）から横浜シティ・エア・ターミナル（横浜市）間を走行中の夜行バス車内で、隣に座っていた女性（２４）の上半身を触るなどわいせつな行為をした、としている。署によると、男は「覚え