今回、Ray WEB編集部は女友だちとの間にあった衝撃的な出来事について、読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は仲のいい幼馴染2人と定期的に近況報告会をしています。ある日、いつものように近況報告会をしていると、なんと主人公の推しが幼馴染の彼氏という衝撃的な事実が発覚します。このことを知った主人公はこのあと一体どうなるのでしょう……！？原案：Ray WEB編集部作画：