鹿島建設は２７日、社長の天野裕正（あまの・ひろまさ）氏が２３日に死去したと発表した。７４歳だった。死因は心不全。葬儀は親族のみで行い、後日、お別れの会を開く。当面、押味至一会長が社長を兼務する。天野氏は神奈川県出身で、１９７７年に早大院を修了後、鹿島建設に入社した。建築部門が長く、２０２１年６月に社長に就任。ＡＩ（人工知能）などのデジタル技術を工事現場に導入して生産性向上を進めた。