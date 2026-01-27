タレント・武井壮（52）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「日本の素晴らしさ」について熱弁した。武井は「日本は素晴らしい変わってほしくないなあ」と切り出すと「海外から帰るたびに この清潔さ、安全さ、人の気遣い 素敵な思いやりに溢れた暮らし易い風土に驚かされる」と私見を展開する。「みんなが当たり前に思ってること、当たり前にしていることが世界の奇跡なんだけどそれにはなかなか気付かない本