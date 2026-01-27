衆議院議員選挙が1月27日に公示された。日本共産党・田村智子委員長の「第一声」は東京・豊島区。【映像】共産・田村委員長「第一声」ノーカット田村委員長は「主要政党が3年間で2倍に増えた軍事費を問題にしない。これからどんどん増やします。あるいは力の支配をしているトランプ政権を一言の批判もしない高市首相」「国民民主党、参政党は高市首相からのプロポーズのようなものを受けて、参政党はプロポーズが欲しいと言い