俳優の内田有紀が、所属事務所「バーニングプロダクション」を退所し、マネジャー兼パートナーの俳優・柏原崇が設立した事務所「テンビーンズ合同会社」に所属したことが分かった。内田は同社の公式サイトで「私、内田有紀は、２０２５年１２月３１日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と報告。