２７日午後７時３５分頃、ＪＲ東海道線の辻堂駅で人身事故が発生した。この影響で、同線の東京―熱海駅間、湘南新宿ラインの新宿―小田原駅間の上下線で運転を見合わせた。ＪＲ東日本によると、両線とも午後８時３７分に運転を再開した。