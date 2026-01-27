警察は十日町市に住む14歳の女子中学生の行方不明になっていると発表しました。事件・事故の両面で行方を捜しています。行方不明となっているのは、十日町市新座甲の中学3年生・樋口まりんさん（14）です。警察によりますと、26日午後7時30分頃に自宅から行方がわからなくなり保護者から110番通報があったということです。身長は154センチ、髪はセミロングで紺色のセーターと水色のデニムズボンを着用していたというこ