同じものごとでも、人によって感じ方は千差万別。そのようなものごとはいろいろありますが、今回寄せられたのは「メイク」についてのものでした。『メイクって楽しいと思う？みんなはメイク好き？それとも嫌い？』人によってメイクする頻度やかける時間、アイテム数や工程はさまざまですよね。好きだからとことんはまってこだわる人もいれば、好きでも秒で仕上げてしまう方もいます。逆も然り。さて、このような問いかけにママ