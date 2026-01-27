J1アビスパ福岡は27日、J1水戸からGK松山健太（27）を完全移籍で加入すると発表した。松山は福岡県出身で、福岡・九州国際大付高から桃山学院大に進学。卒業後の2021年、J3（当時）いわてグルージャ盛岡に加入した。鹿児島を経て、2025年に水戸へ移ったが、同年夏にJ1浦和へ期限付き移籍した。今月2日に水戸へ復帰した上で、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱すると発表されていた。Jリー