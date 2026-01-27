今年の箱根駅伝で3連覇を飾った青山学院大学。11年前の初優勝時のキャプテンが広島出身、中国電力の藤川拓也選手です。強豪の礎を築いた選手が現役生活に区切りを付けます。ラストランを目前にその思いを有田優理香アナウンサーが取材しました。■中国電力 藤川拓也 選手「自分なりにそのときにやれる最大限のことをやってきた自負はあるのでやり切って悔いはないと言える。」藤川拓也、33歳。香川丸亀国際ハーフマラ