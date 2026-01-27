2026年1月27日に公示された衆議院選挙で、多くの党が公約に掲げた「消費税の減税」について、静岡県の鈴木康友知事は代替財源を示すなど「責任ある政策論争をしてほしい」と述べました。 【動画】「政策的な争点が分かりづらい」静岡・鈴木知事が衆院選の争点に言及 消費税の減税については「代替財源をどうするかについて論争の対象になるべき」「突然の解散、争点分かりづらい」 ＜鈴木康友 静岡県知事＞ 「今回、突然の解散