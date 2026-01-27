1月27日、公示された衆院選。新潟市中央区・東区・江南区と佐渡市が選挙区に入る新潟1区には県内の小選挙区で最も多い5人が立候補。中道の前職に新人4人が挑みます。 ■中道改革連合・前職西村智奈美 候補 新潟駅前で第一声を上げたのは、中道改革連合の前職・西村智奈美さん。【中道・前職西村智奈美 候補】「予算案の審議すらストップをさせて、国民生活に大きな負の影響を与えるということも国民生活が分かっていない。も