8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が、4月17日に初の写真集『志賀李玖1st写真集』（仮）を発売する。ドラマ初主演や大河ドラマ出演など、俳優として着実にキャリアを重ねる中での初写真集となり、“令和に愛し愛される”存在感を放つ端麗なビジュアルと多彩な表情を収めた1冊となる。【別カット】『志賀李玖1st写真集』（仮）より志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で