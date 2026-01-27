岐阜県高山市のアパートが放火され5人が死傷した事件で、放火の罪に問われた男に岐阜地裁は懲役13年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】岐阜･高山市の5人死傷アパート放火事件 森江琉聖被告(24)に岐阜地裁が懲役13年の判決 判決などによりますと住居不定・無職の森江琉聖被告（24）は、おととし8月、高山市の自宅アパートの部屋で、ゴミ袋に入っていた紙にライターで火をつけアパートを全焼