阪神新外国人のキャム・ディベイニー内野手（28）が27日、来日した。球団を通じ「日本に来ることができて嬉しいです。タイガースファンのみなさん会えるのを楽しみにしています」とコメントした。前パイレーツ所属のディベイニーは、マイナー通算618試合出場で85本塁打を誇る強肩強打の遊撃手。今季は3Aで20本塁打、66打点をマークした。